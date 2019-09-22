إيران تتحدث بلسانين: المكابرة لا تخفي رغبة في التهدئة

2019/09/22 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخفي خطاب المكابرة والتحدي للمسؤولين الإيرانيين مسعى للتهدئة وتجنب المأزق الذي بدأ يحاصرهم من كل النواحي مع تشديد العقوبات الأميركية بشكل غير

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