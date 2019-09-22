2019/09/22 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخب الناشئين بكرة القدم مهمة صعبة أمام مضيفه المنتخب القيرغيزستاني في المباراة التي ستجري بينهما في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الاحد على ملعب دولين عمر زاكوف بالعاصمة القيرغيزستانية بيشكيك في ختام الجولة الثالثة والاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 16 عاما في البحرين.وقال المدير الفني لمنتخب الناشئين عماد محمد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناشئة العراق في مهمة مصيرية امام نظيره القيرغيزستاني اليوم في تصفيات اسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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