شخص يطعن رجل وامرأة من عائلة زوجته بسكين في خانقين

2019/09/22 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بطعن شخص لرجل امرأة من عائلة زوجته في قضاء خانقين.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، إن "رجلا وامرأة أصيبا بجروح أثر تعرضهما للطعن بسكين على يد نسيبهم خلال مشاجرة معه في منطقة بختياري بقضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت القوات الأمنية الجاني بسرعة قياسية".

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