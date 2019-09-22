تشابه أسماء يؤدي لتوقيف لبناني باليونان بتهمة “اختطاف طائرة”

2019/09/22 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة اليونانية، أمس السبت، أنها ألقت القبض على مواطن لبناني يبلغ من العمر 65 عاما يشتبه بأنه ضالع في اختطاف طائرة وأفراد في جريمتين وقعتا عامي 1985 و1987.وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الرجل يشتبه بأنه ضالع في خطف طائرة تابعة لشركة ترانس وورلد إيرلاينز (تي.دبليو.إيه) عام 1985 في واقعة أسفرت عن مقتل مسافر […]

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