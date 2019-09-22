مصر رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء على السجادة الحمراء

2019/09/22 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا بالفستان الذي ارتدته خلال مهرجان الجونة السينمائي في مصر.وهذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها رانيا يوسف فستانا جريئا لتطل به في المهرجانات، فقد سبق وأشعلت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستانها الأسود الجريء، الذي بسببه تم

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