سليم الجبوري : العراق خاسرٌ من صراعات المنطقة

2019/09/22 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد غيابٍ دام قرابة عام كامل عن الساحة السياسية في العراق، وتحديداً منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد منتصف العام الماضي

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