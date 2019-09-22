منتخب الناشئين في مهمة مصيرية امام نظيره القيرغيزستاني اليوم في تصفيات اسيا

2019/09/22 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخب الناشئين بكرة القدم مهمة صعبة أمام مضيفه المنتخب القيرغيزستاني في المباراة التي ستجري بينهما في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الاحد

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