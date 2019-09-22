“مشاجرة عائلية” تتحول الى طعن بالسكين في ديالى

2019/09/22 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بأن شخصاً اقدم على طعن اقاربه بالسكين اثر مشاجرة عائلية.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “رجلا وامرأة أصيبا بجروح أثر تعرضهما للطعن بسكين على يد نسيبهم خلال مشاجرة معه في منطقة بختياري بقضاء خانقين شمال شرقي ديالى”.وأضاف أنه “تم نقل المصابين الى المستشفى […]

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