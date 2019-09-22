“بالوثائق”.. تعليمات منح القروض الشخصية لموظفي الدولة

2019/09/22 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن مصرف الرافدين، عن اطلاق دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين 5 و10 و15 و20 و25 مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وتنشر “يس عراق” ادناه تعليمات القروض الشخصية لموظفي الدولة.

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