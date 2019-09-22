تحديث جديد لسكايب.. هذه أبرز مميزاته

2019/09/22 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلقت شركة مايكروسوفت تحديث جديد لتطبيق "سكايب" والذى يوفر للمستخدمين دعم جدولة المكالمات الجماعية، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على هذه الميزة من خلال ترقية التطبيق إلى الإصدار v8.52.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن هذه الميزة تتيح للمستخدمين تحديد وقت مستبقى لإجراء مكالمات جماعية عبر سكايب بكل سهولة ويسر، كذلك فإن التحديث الجديد وفر أيضا للمستخدمين دعم الوضع المظلم على كل من اندرويد وiOS، كما وفر التطبيق أيضا ميزة السحب والإفلات لمساعدة المستخدمين على إضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمات الجماعية بسهولة.كذلك فإن التحديث الجديد أتاح المستخدمين القدرة على نقل وتغيير حجم معاينة الفيديو الخاص بالمستخدمين أثناء مكالمة فيديو فى وضع Split View، فضلا عن عرض إشارة إلى رسائل جديدة فى إطارات المحادثة الفردية فى Split View، كما يتم استعادة النوافذ المصغرة عند تنشيط محادثة من الدردشات الحديثة أو نافذة مراقبة الاتصال فى Split View .انتهى

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