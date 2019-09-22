المالية النيابية تناقش زيادة تخصيصات الطرق في موازنة 2020

2019/09/22 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ضرورة تخصيص جزء من موازنة ٢٠٢٠ لتأهيل الطرق الداخلية والرئيسية بين كافة المحافظات والمؤدية الى دول الجوار.

وقال عضو اللجنة هوشيار عبدالله في بيان تلق {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات بدأت تتآكل وتنتهي بمرور الزمن بسبب الاهمال وعدم الجدية في تنفيذ او اكمال المشاريع، ومن بينها طريق بغداد - كركوك وطريق الجنوب وتفرعاته وحتى الطرق المؤدية الى الحدود مع دول الجوار".وأضاف اننا "اليوم لدينا طريقين للموت، أحدهما في الجنوب والآخر في الشمال، بينما لو تم إطلاق تسمية {طريق الموت} في أية دولة اخرى ستحدث فضيحة ويستقيل وزراء ومسؤولون، علماً بأن المئات من سائقي السيارات والعوائل راحوا ضحية الحوادث المرورية التي حدثت في هذه الطرق".وتابع عبدالله "أما داخل المدن فالطرق بات منظرها بائساً ومخجلاً وكأننا في دولة فقيرة مفلسة، في حين بالإمكان زيادة التخصيصات المالية لتطوير وتأهيل الطرق باعتبارها شريان الحياة للمدن ولاتقتصر على تسهيل الحركة داخلها بل تعكس واجهتها الحضارية أيضاً ".وبين عبد الله ان "هناك نقاشاً داخل اللجنة المالية النيابية حول زيادة تخصيصات الطرق الداخلية والخارجية والمؤدية الى دول الجوار ضمن موازنة العام القادم، ونأمل أن تشهد المرحلة القادمة نهضة نوعية حقيقية في هذا المجال ".انتهى

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