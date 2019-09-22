القومية الثالثة بالعراق لـ

2019/09/22 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اشار النائب السابق عن فوزي اكرم ترزي، الى ان التركمان هم القومية الاساسية الثالثة بالعراق، مطالبا عادل عبد المهدي بإعطائهم منصب نائب

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