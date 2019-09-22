تحذيرات نيابية من مشروع الربط السككي مع الكويت

2019/09/22 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

حذر النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، من مشروع الربط السككي بين العراق والكويت مؤكدا ان المشروع سيقضي على ميناء الفاو .

وقال

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