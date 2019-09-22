2019/09/22 | 09:34

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النزاهة النيابية تحذر من ضغوط سياسية تعيق عملية استجواب الوزراء

حذرت لجنة النزاهة النيابية، من ضغوط سياسية قد تمارس على رئيسي

الوزراء والبرلمان لمنع حدوث عملية استجواب الوزراء المقصرين في

اداء عملهم .

واوضحت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح ان المستجوبين سيتبعون

الاجراءات القانونية مع الشخصيات التي سيتم استجوابها في حين ان

الضغوط السياسية ستكون واضحة عندما يرفض رئيس الحكومة حضور الوزير

المعني الى مجلس النواب .



واكدت نصيف اكتمال ملفات الشخصيات التي

سيتم استجوابها داخل البرلمان ولم يبق غير تحديد موعد

الاستجواب.

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