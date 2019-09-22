2019/09/22 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين أن سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة تمنح لحاملي بطاقة الماستر كارد الصادرة من المصرف حصرا وبدون كفيل.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى , إن “سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة يكون للذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف والتقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد”.وأضاف البيان أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يحدد الموظفين المشمولين بسلفته الـ 25 مليون دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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