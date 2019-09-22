إصابة رجل وامرأة بهجوم بآلة حادة واعتقال الجاني وسط خانقين

2019/09/22 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة رجل وامرأة بهجوم بآلة حادة واعتقال الجاني وسط خانقين.

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