2019/09/22 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نتائج دراسة جديدة أن السمنة تدمر بطانة الأوعية الدموية لأن الأنسجة الدهنية تفرز بروتينا ضارا.وحلل الباحثون الصينيون بيانات أكثر من 1000 شخص مصاب بتصلب الشرايين، والذي يحدث عندما تسد الترسبات الدهنية الشرايين.ووجدوا أن المشاركين البدناء أطلقوا “مستويات أعلى بكثير” من بروتين يسمى WNT5A من نسيجهم الدهني في البلازما.ويؤدي WNT5A إلى “إجهاد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تتلف السمنة الأوعية الدموية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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