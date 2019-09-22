فلاح أمين الرهيمي - العلاقة بين الشعب والدولة

2019/09/22 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي الدستور عبارة عن مجموعة من القوانين والمراسيم يوثق العلاقة بين الشعب والدولة ويوضح ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات وكذلك يوضح ما للشعب من حقوق وما عليه من واجبات ...وقد قسمت الدولة إلى ثلاث سلطات (التنفيذية والقضائية والتشريعية) وأصبح لكل سلطة اختصاص في العمل الذي تقوم به والدولة ومؤسساتها وواجباتها وأعمالها في خدمة الشعب لأن طبيعة الدولة خدمية من أجل الشعب فالسلطة التنفيذية تنفذ ما عليها م......

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