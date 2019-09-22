مصر.. تجدد التظاهرات ضد السيسي والأمن يعتقل العشرات

2019/09/22 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليتواصلت المظاهرات المطالِبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من المدن المصرية، في حين دفعت السلطات بتعزيزات أمنية في القاهرة وشنت حملة اعتقالات واسعة.

وشهدت مدينة السويس مظاهرات حاشدة، ردد المتظاهرون خلالها شعارات مناوئة للرئيس.

وأطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأغلقت بعض الشوارع المؤدية إلى ميدان التظاهر، حيث تركزت المظاهرة في وسط المدينة، وذلك بعد مظاهرات خرجت للغرض نفسه أول من أمس.

كما شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمالي العاصمة المصرية مظاهرات لليوم الثاني، تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مدينة نجع حمادي في محافظة قنا مسيرة شبابية، هي الأولى في صعيد مصر منذ بدء الاحتجاجات الأخيرة التي تطالب برحيل الرئيس المصري.

وردد الشباب المشاركون في المسيرة شعارات ضد نظام السيسي تطالب بالتغيير الشامل، وقد أظهرت صور بثها ناشطون إقدام قوات الشرطة على اعتقال عدد من الشباب المشاركين في المسيرة.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر حقوقية أن قوات الأمن المصرية اعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التظاهرات التي انطلقت الجمعة قرب ميداني التحرير ورمسيس بوسط القاهرة.

وحتى اليوم الأحد، لم يصدر بيان من النيابة العامة المصرية أو وزارة الداخلية بشأن أحداث الجمعة، فضلاً عن أنه لم تعلق أي جهة رسمية على أنباء اعتقال بعض المتظاهرين أو أعدادهم، غير أن مواقع إخبارية محلية نقلت عن مصادر أمنية أن عدد من اعتُقلوا في محيط ميدان التحرير يقدر بالعشرات.

وبحسب وسائل إعلامية، اقتادت الشرطة 102 من المتظاهرين الموقوفين إلى قسم شرطة الأزبكية، وهو الأكبر بوسط القاهرة، تمهيداً لتوزيعهم، وفي الصباح الباكر جرى ترحيل المعتقلين بحسب مناطقهم الجغرافية.

وأودعت الشرطة النسبة الكبرى من المعتقلين في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الجبل الأحمر، وهم المنتمون إلى منطقة القاهرة الكبرى، في حين جرى تسليم البقية إلى مديريات الأمن في المحافظات بحسب توزيعهم الجغرافي المثبت في هوياتهم.

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