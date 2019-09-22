غرناطة يقسو على برشلونة في الليغا

2019/09/22 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر غرناطة، مفاجأة من العيار الثقيل، محققًا الانتصار بنتيجة {2-0} على ضيفه برشلونة، مساء امس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني “الليجا”، في معقله “نويفو لوس كارمينيس”.وسجل هدفي غرناطة رامون عزيز في الدقيقة 2، وألفارو فاديو من ركلة جزاء في الدقيقة 66.وبهذا الانتصار يرفع غرناطة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الليجا

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