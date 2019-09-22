2019/09/22 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت سلطات مدينة دربند الداغستانية الروسية نصب تمثال برونزي للشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي في المتنزه الذي يحمل اسمه بوسط المدينة.وسيشغل التمثال البرونزي مكان التمثال القديم المصنوع من الجبس وقال مدير إدارة الفن المعماري في دربند، عيسى محمد، في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية إن التمثال سيكون جاهزا بحلول عام 2020 لينصب بعد انتهاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تمثال برونزي جديد للشاعر نظامي في دربند وكالة صدى الاعلام للانباء.

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