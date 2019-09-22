2019/09/22 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AiTxocHroqU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميسان - مجلس الوزراء يتابع تطهير نهر الجادل بالمشرح) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ميسان - مجلس الوزراء يتابع تطهير نهر الجادل بالمشرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).