برهم صالح يوجه رسالة الى أمم العالم: كفى بنا حروباً

2019/09/22 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الجمهورية رسالة سلام باسم العراق الى أمم العالم.وقال صالح في تغريدة على {تويتر} انه” في اليوم العالمي للسلام يحملُ العراق رسالة السلام الى أمم العالم، لقد اكتوى شعبنا بويلات الحروب والاستبداد والإرهاب”.وأضاف” حيث يتطلع العراق الى امن وسلام وحرية ينهي القتل والتنكيل والفساد، ويأمل أن تكون لغة السلام هي السائدة في منطقتنا

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