2019/09/22 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد المئات من عشاق Apple أمام متاجرها للحصول على أحدث الأجهزة التي تم الكشف عنها سابقاً وخصوصاً أجهزة iPhone 11 بأشكالها المختلفة.وبدأ الناس يتجمهرون أمام المتاجر قبل افتتاحها يوم الجمعة 21 سبتمبر بساعات، حيث تشهد متاجر Apple هذه الجلبة بشكل سنوي مع كل إصدار جديد من iPhone بشكل خاص.وبهذه المناسبة، قام الرئيس التنفذي لـ Apple،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طوابير أمام متاجر Apple للحصول على iPhone 11 الجديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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