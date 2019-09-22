2019/09/22 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الكثير من الأزواج حالات من الجدال المستمر بسبب القضايا الحياتية الرئيسية التي تتعلق بالأطفال والمال وغيرها، لكن هذا الأمر قد يكون مفتاح الزواج السعيد، وفقا لدراسة جديدة.ويرجح الأزواج الذين قضوا معا وسطيا 42 عاما من الزواج، أن القضايا التي يمكن تقاسمها عمليا، مثل من يقوم بالأعمال المنزلية وكيفية قضاء وقت الفراغ هي الجزء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجدال مفتاح السعادة الزوجية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجدال مفتاح السعادة الزوجية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجدال مفتاح السعادة الزوجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).