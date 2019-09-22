سامسونغ غالاكسي تاب أكتيف برو الجديد بمميزات رائعة و جديدة

2019/09/22 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سامسونغ إطلاق الحاسوب ‫اللوحي غالاكسي تاب أكتيف برو Tab Active Pro الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الحاسوب اللوحي الجديد يدعم قلم ‫الإدخال S-Pen ويتضمن بطارية قابلة للاستبدال مع توفر إصدار LTE.‫وتشتمل باقة التجهيزات على شاشة قياس (10.1 بوصات) تعمل بدقة وضوح 1920 x ‫1200 بيكسل، مع معالج كوالكوم […]

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