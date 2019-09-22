الاتحاد الفلكي الدولي يطلق اسم عالم مصري على كويكب

2019/09/22 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، أن الاتحاد الفلكي الدولي والتابع لهيئة الأمم المتحدة أطلق اسم “الباز” على كويكب مكتشف حديثا، عرفانا بدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.وهنأت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العالم فاروق الباز على هذه الخطوة التي تثمّن مجهوداته العلمية البارزة.وساهم الباز مع وكالة “ناسا” في مشروع “أبولو” لاستكشاف

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