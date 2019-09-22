2019/09/22 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي شاب من سكان ولاية لويزيانا الأمريكية، عندما أقدم على طلب يد حبيبته للزواج منه من تحت الماء.وقالت صحيفة ” ديلي ميرور”، إن المأساة وقعت عندما كان الحبيبان يستجمان في تنزانيا ووفقا للصحيفة، فقد أراد ستيفن ويبر أن يطلب يد حبيبته للزواج بطريقة متميزة وغير معتادة، ولذلك، غطس في خزان مياه زجاجي، وعرض على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة أمريكي أثناء طلبه يد حبيبته للزواج بطريقة غريبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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