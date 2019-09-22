الكشف عن أول تلفزيون مزوّد بكاميرا من “فيسبوك”

2019/09/22 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة “فيسبوك” مشروعا جديدا من مشاريع البث الخاصة به وهو جهاز دعم التلفزيون “Portal TV” الذكي الجديد.وبحسب “Cnet” فإن الجهاز الجديد الذي أطلقه “فيسبوك” يتصل بالتلفزيون الذكي عبر مدخل “HDMI” ليتحول الجهاز إلى شكل جديد من أشكال المحتوى المعروض والذي يمكن التحكم فيه عبر الجهاز الخارجي، حيث سيتمكن المستخدمون للمرة الأولى من التحكم […]

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