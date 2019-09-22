ما هو سعر الدولار في بغداد اليوم؟

2019/09/22 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1203 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و350 ديناراً للمائة دولار.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً

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