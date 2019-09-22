2019/09/22 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قالت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون في تصريحات لها "إن المادة 73 من الدستور ألزمت صالح باختيار نائب له وهو ما لم يتحقق إلى الآن رغم أن الاتفاقات السياسية التي شكلت على أساسها حكومة عادل عبد المهدي منحت منصب النائب الأول لصالح نوري المالكي".

وأرسلت نصيف تهديدا مبطنا للرئي...

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