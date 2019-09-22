2019/09/22 | 10:36

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الخارجية النيابية: عبد المهدي وضع ملف التسليح ضمن اجندته في الصين

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ان رئيس الوزراء عادل عبد

المهدي، وضع ملف تسليح القوات الامنية ضمن اجندته خلال زياته الى

الصين.

واشار عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح الى الحرب الاقتصادية

الجارية بين واشنطن وبكيين لن تحيد بغداد عن توجهها باتجاه الدول

الاسيوية لشراء السلاح ، واوضح ان “ العراق يمتلك الحرية

والاستقلالية ولن يخضع لاي ضغط اميركي خاصة فيما يتعلق بملف تسليح

الجيش والتوجه نحو شراء منظومات دفاع جوي متطورة .

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