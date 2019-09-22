الجامعة العربية تدين تفجير كربلاء

2019/09/22 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت الجامعة العربية بأشد العبارات الحادث الإرهابي بمدينة كربلاء،

والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من القتلى والمصابين،وأكد بيان صادر عن الامانة العامة للجامعة أن العراق قد بذل

تضحياتٍ هائلة من أجل دحر التنظيمات الإرهابية واستعادة الحياة

الطبيعية لسكانه، مُضيفاً أن فلول داعش تُعاني الهزيمة وتمارس تكتيكات

اليأس.وقدم الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، خالص العزاء لأسر الضحايا

متمنياً سرعة الشفاء للمصابين معرباً عن تضامنه مع العراق، حكومةً

وشعباً، في مواجهة إجرام عصابات الإرهاب والتطرف، ومؤكداً أن العراق

يسير على الطريق الصحيح من أجل استعادة الأمن والاستقرار.

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