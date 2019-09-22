2019/09/22 | 10:37

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اليوم..



قرعة تعيينات التربية في بغداد بصفة معلم ومدرس

تعلن محافظة بغداد اليوم اسماء الفائزين من المتقدمين للتعيين بصفة

مدرس ومعلم في جميع مديريات التربية الست لجانبي الكرخ والرصافة.

وافــاد المـحـافـظ فــلاح الـجـزائـري في تصريح أن اتباع الية

القرعة يعطي الحقوق للجميع كون عدد المتقدمين كبيرا جدا مقارنة

بالعدد المحدود من الـدرجات الوظيفية المعلنة"، وكانت مديريات

التربية في بغداد قد انـهـت الاسبوع الماضي القرعة الخاصة

بـالمتقدمين للعناوين الوظيفية الإدارية وهي حارس ليلي وسائق

ومـوظـف خـدمـة وكـذلـك حـرفـي وكـاتـب طـابـعـي .

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