تشكيل تحالف سياسي ايزيدي معارض للبارزاني في سنجار

2019/09/22 | 10:40

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بغداد :سومر نيوز

كشف الباحث بالشأن الكردي علي ناجي، الأحد، عن تأسيس تحالف سياسي ايزيدي معارض للحزب الديمقراطي الكردستان...

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