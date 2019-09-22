الرافدين: منح سلفة 25 مليون للموظفين من حاملي بطاقة الماستر كارد

2019/09/22 | 10:40

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بغداد/ سومر نيوز

أكد مصرف الرافدين أن سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة تمنح لحاملي بطاقة الماستر كارد الصادرة من ...

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