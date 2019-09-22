تعرف على طقس البلاد خلال 4 أيام

2019/09/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، استقرار حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان لهيأة تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “طقس يوم غد الاثنين سيكون مشمساً في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية” مشيراً الى ان “درجات الحرارة ستنخفض في مدينة بغداد الى معدل 40 مْ”.وأشار الى ان طقس

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