هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب شرق الموصل

2019/09/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوقعت هزة أرضية شرق مدينة الموصل فجر اليوم الأحد.

وذكر بيان لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وصل “النور نيوز” نسخة منه أن مراصدها “سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم في جنوب ناحية برطلة شرق الموصل في الساعة الرابعة و49 دقيقة و31 ثانية بالتوقيت المحلي لضواحي المدينة”.

وأشار إلى أن “قوة الهزة بلغت 3.7 درجة على مقياس ريختر, حيث تبعد 22 كم جنوب شرق نينوى و10 كم جنوب برطلة” مؤكدً انه “لم يشعر بها المواطنون ولم ترد أي أنباء عن حصول أضرار”.

وأهابت الانواء الجوية “بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية”.

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الأرضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.

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