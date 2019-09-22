صحيفة: الغواصات الروسية قادرة على تحويل امريكا لأرض غير مأهولة

2019/09/22 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذرت صحيفة "National Interest" الأمريكية، الأحد، من أن صواريخ الغواصات النووية الروسية باتت تمثل تحديا جديا، وهي قادرة على جعل الولايات المتحدة أرضا "غير مأهولة" منذ الضربة الأولى.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن "الغواصات الروسية خلال الحرب الباردة كانت أكثر ضجيجاً، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر، ومنذ سنة 1980 انتبهت روسيا لهذه المشكلة واستوردت تكنولوجيا من اليابان والنرويج وعملت على تجاوزها، وأصبحت تتوافق من حيث السرية الصوتية مع الغواصات الأمريكية من فئة لوس أنجلوس التي تمثل العمود الفقري للأسطول البحري الأمريكي".

وأضافت أن "هذه التحديثات جعلت من الصعب رصد غواصة بوريا (العاصفة) الروسية، التي غدت أكثر سرعة من الغواصة "شيو" الأمريكية"، مؤكدة أن بإمكانها تدمير الولايات المتحدة وجعلها أرضا غير قابلة للعيش، حتى في حال استطاعت الصواريخ الأمريكية تدمير القوة النووية الروسية على الأرض.

وأوضحت الصحيفة، أنه "بحسب برامج التسليح الروسي فإن موسكو تعتزم بناء 8 غواصات من فئة العاصفة"، مشيرة إلى أن "ثلاثة منها دخلت إلى الخدمة وانضمت لأسطول القوات البحرية الروسية، وهي يوري دولغوروكي، وألكسندر نيفسكي، وفلاديمير مونوماخ، فيما يتم اختبار الغواصة الرابعة كنياز فلاديمير".

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