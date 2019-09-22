2019/09/22 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدّ تحالف الفتح، ان مسألة استبدال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، غير واردة، لان الوضع الاقليمي والداخلي لا يستحمل، واصفا هذا الامر بانه

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