2019/09/22 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فيسبوك تعليق عمل “عشرات آلاف” التطبيقات على شبكة التواصل الاجتماعي بعد مراجعة حول خصوصية المستخدمين أُطلقت على خلفية فضيحة استغلال شركة “كامبريدج أناليتيكا” بيانات مستخدمين للمنصة من دون علمهم لأغراض سياسية في العام 2018.وقالت فيسبوك في بيان لنائب رئيس الشَراكات إيم أرشيبونغ إن التعليق “لا يشكّل بالضرورة مؤشرا إلى أن هذه التطبيقات تشكل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك توقف عشرات آلاف التطبيقات في إطار حماية الخصوصية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك توقف عشرات آلاف التطبيقات في إطار حماية الخصوصية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك توقف عشرات آلاف التطبيقات في إطار حماية الخصوصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).