تجدد المظاهرات المطالبة برحيل السيسي في مصر

2019/09/22 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إعلامية بخروج محتجين في مظاهرة ليلية جديدة بمدينة السويس ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن سكان في المدينة قولهم إن مواجهات وقعت بين الشرطة ومئات المحتجين ليلة السبت/الأحد.وبحسب الوكالة، فإن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى وسط مدينة السويس، لكن أفراد الأمن كانوا منتشرين في الشوارع.وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي

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