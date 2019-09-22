الاعرجي: حراك سياسي ضد الحكومة بعد عودة عبد المهدي من الصين

2019/09/22 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، عن حراك سياسي ضد الحكومة سيكون بعد عودة رئيس الوزراء من الصين، مشيرا الى ان الحراك سيقوده واحد من فريقين.





وقال الاعرجي في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اطلعت عليها السومرية نيوز، إن هناك حراكا سياسيا ضد الحكومة سيكون بعد عودة رئيس الوزراء من الصين، مبينا ان أحد الفريقين سيقود هذا الحراك.وأوضح أن الفريق الأول هم "خصومه ومنافسيه الذين لا يُريدون النجاح لهذه الحكومة"، مشيرا الى أن هذا الحراك سيكون إن كانت الزيارة ناجحة، وهناك إمكانية لجني ثمارها.





وعن الفريق الثاني، بين الاعرجي، سيقوده "إن كانت الزيارة فاشلة" ، الحريصون وسينضم معهم المنافسون.وتابع قائلا إنّ الأيام المقبلة ستكون ولاّدة لأزماتٍ سياسية.





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