عودة اكثر من 1326 نازحا لمدينة الموصل

2019/09/22 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" نحو 1326 نازحا عادوا من مخيمات المحور الجنوبي لمدينة الموصل إلى احياء ومناطق محافظة نينوى"، مبينا ان" ذلك تم بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة".واضاف، انه" تم تخصيص حافلات لنقل هؤلاء النازحين الراغبين بالعودة الطوعية من مخيمي حمام العليل والجدعة جنوبي الموصل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى"، مبينا، ان" هدف الحكومة والوزارة هو عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة في مدينة الموصل والمناطق المحررة الاخرى".واشار جهايكر، الى ان" المناطق التي عادت اليها العائلات النازحة بضمنها "قضاء مخمور ، الحضر ، قضاء الموصل ، بادوش ، تل عبطة ، ربيعة ، بعاج ، القيارة ، الكسك ، المحلبية ، النمرود ، تل عبطة ، حميدات ، حمام العليل ، ربيعة و سنجار".انتهى..م.م

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