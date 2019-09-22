مصدر يكشف تفاصيل تغيير مناخ الصين وتعرض الوفد العراقي للخطر

2019/09/22 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المصدر في تصريح لوكالة "روسيا اليوم"، ان" الأنباء التي تحدثت عن تعرض الوفد العراقي الذي يزور الصين حاليا برئاسة رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي" إلى خطر الموت غير صحيحة ولم يحدث أي شيء مما ذكر".وبين أن" الوفد كان يمر عبر جسر هايوان وحدثت أمطار وعواصف، وهذا طبيعي بالنسبة للمناخ الصيني، ولم يُعرضنا هذا الشيء للخطر".انتهى..م.م

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