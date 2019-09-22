الصحة العالمية 1% إنفاق أكثر لحل مشكلات الرعاية الصحية

2019/09/22 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يتعين على الحكومات زيادة إنفاقها على الرعاية الصحية الأولية، واحد في المئة إضافي من إجمالي ناتجها المحلي، لزيادة التغطية.وأضافت المنظمة، في تقرير أعدته مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي أنه على الرغم من بعض التقدم الذي أحرز فإن عددا أكبر من الناس يضطرون للدفع من أموالهم الخاصة للأدوية

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