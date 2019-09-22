خريف ارامكو

2019/09/22 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كاظم المقدادي كنت ومازالت مؤمنا بنهوض الامة من كبوتها وسباتها ، على الرغم من هذا الدمار والتشظي الذي اصابها .غير اني ..وعندما اجد ان غياب الارادة الوطنية ما تزال...أكمل القراءة ←

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