“تقنية السلام” تُكذب خبر تعرض وفد العراق للصين لحادث مروري

2019/09/22 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكذبت “التقنية من أجل السلام، اليوم الاحد، تعرض الوفد الحكومي العراقي لحادث مروري في الصين.وقالت “التقنية” في منشور على موقعها الرسمي، في “فيسبوك” وتابعته “كلكامش” انه “بخصوص الخبر الذي انتشر حول نجاة الوفد الحكومي في الصين من عاصفة هوائية،، الخبر كاذب ولم يحدث اي حادث مروري على الجسر، علماً حركة السير في الجسر طبيعية رغم وجود الهواء”.واضافت، انه “لا يمكن لسيارة واحدة نقل ٥٦ شخص”.ويزور حاليا، وفد عراقي كبير دولة الصين برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تمهيدا لعقد اتفاقيات اقتصادية مشتركة.وكانت وسائل اعلام محلية، قد نشرت اخبار تفيد بتعرض الوفد العراقي الى حادث مروري في احدى الرحلات السياحية، دون ان يتعرض الوفد الى اضرار بشرية.ويختص “تقنية من اجل السلام” بايضاح المعلومات لمتابعيه.

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