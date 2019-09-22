منتخب الموصل يحرز المركز الاول لمنافسات بطولة العراق للدراجات

2019/09/22 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/ متابعات عدسة/ ياسر جمال احرز لاعب منتخب محافظة الموصل يونس صبار المركز الاول في منافسات بطولة العراق لمنتخبات المحافظات بالثلاثي والتي جرت فعالياتها في منتجع دوكان بمحافظة السليمانية وبمشاركة 24 لاعبا يمثلون ثمان محافظات.وقال امين سر اتحاد اللعبة الدكتور امير عبد الله ان المركز الثاني في البطولة كان من نصيب لاعب منتخب الديوانية

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