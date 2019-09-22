2019/09/22 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم رجل، أمس السبت، في المسجد الكبير بمدينة كولمار شرق فرنسا، بسيارته حاملا معه سلاح أبيض وأصاب نفسه.وأعلنت سلطات “الرين العليا” في مقاطعة الألزاس أن رجلا حاول بسيارته أن يقتحم، مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة 20.00 (18.00 بتوقيت غرينتش).وجرح الرجل بسلاح أبيض كان يحمله ولم يصب أحدا سواه، والتحقيق جار.وتم نقل المعتدي إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل يقتحم مسجدا بسلاح في فرنسا ويصيب نفسه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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